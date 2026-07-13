الشرقية يعود إلى الدوري الممتاز باسم "الشرقية إنبي".. إعلان رسمي بعد إتمام الدمج

أعلن نادي الشرقية، عبر صفحته الرسمية، إتمام عملية الدمج مع نادي إنبي، ليصبح الاسم الجديد للفريق "الشرقية إنبي"، في خطوة تمثل عودة النادي إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم الجديد.

ويأتي الإعلان الرسمي بعد أيام من تقارير تحدثت عن اقتراب الطرفين من إتمام شراكة استراتيجية، عقب سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الناديين بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين، من بينهم وزير الشباب والرياضة ورئيس رابطة الأندية، لبحث آليات تنفيذ المشروع.

وبموجب الدمج، سيشارك الفريق في الدوري الممتاز تحت مسمى "الشرقية إنبي"، ليعود نادي الشرقية إلى دوري الأضواء بعد سنوات من الغياب، في خطوة تهدف إلى الجمع بين الجماهيرية والتاريخ اللذين يتمتع بهما الشرقية، والإمكانات الإدارية والاستثمارية التي يمتلكها نادي إنبي.

ويُنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل الهيكل الإداري والفني للنادي الجديد، إلى جانب الكشف عن خطة إعداد الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.