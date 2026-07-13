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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عاشور لـ صدي البلد: فرع المنصورة الجديدة خطوة تاريخية للأهلي.. فيديو

حسام عاشور
حسام عاشور
حسن العمدة
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علق حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق على إفتتاح فرع القلعة الحمراء بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن ما يحدث فى مدينة المنصورة الجديدة يليق بحجم وإسم النادي الأهلي.

وتابع، الأهلي لم يقف بعد ولديه 4 فروع فى القاهرة ،وهذا أول فرع له خارج القاهرة، وسوف نرى فروع جديدة فى مدن مختلفة فى السنوات المقبلة.

وشدد عاشور، على أن تلك الفرع سيكون له دور من حيث أكتشاف المواهب والتى سوف يصب فى مصلحة النادي الأهلي.

وسؤاله عن تولى المغربي حسين عموته، صرح، أنه مدرب جيد وقام بتدريب فرق قوية وسنكون فى معه وسوف نسانده.

وأختتم حسام عاشور، تصريحاته، أبارك لمنتخب مصر على الأداء المشرف فى كأس العالم.

حسام عاشور الأهلي النادي الأهلي

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