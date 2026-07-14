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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل بتجميد القبول بطب فاقوس ونقل 1200 طالب إلى جامعة الزقازيق

كلية طب فاقوس
كلية طب فاقوس
محمد الطحاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 2026/6/28  تجميد القبول بكلية الطب بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي بالكلية مع نقل جميع الطلاب المقيدين بها إلى كلية الطب بجامعة الزقازيق على أن يحصلوا على شهادات التخرج باسم كلية الطب بجامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب أن القرار يشمل نحو 1200 طالب وطالبة بينهم 200 من الخريجين مشيرا إلى أن جميع الطلاب المنقولين سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها المقررة لطلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق دون أي انتقاص من أوضاعهم الأكاديمية أو القانونية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قرار تجميد القبول يعد إجراء مؤقتا لحين استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بكلية طب فاقوس باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الدراسة الطبية وفقا للوائح المنظمة مؤكدا أن الدراسة ستستمر بصورة طبيعية داخل كلية الطب بجامعة الزقازيق مع الحفاظ على جميع الحقوق التعليمية للطلاب.

وأضاف أن حق الطلاب المتفوقين في التعيين بوظيفة معيد محفوظ بالكامل حيث سيتم تعيين المستحقين منهم بكلية الطب بجامعة الزقازيق وفقا للقواعد والضوابط المنظمة مؤكدا أن الدولة وجامعة الزقازيق تضعان مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتهما وتحرصان على ضمان استقرارهم الأكاديمي وعدم تأثر مستقبلهم التعليمي أو الوظيفي بالقرار.

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الشرقية بمحافظة الشرقية

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