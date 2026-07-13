لصحة وجمال وشك.. اعرفي أفضل طريقة لاستخدام واقي الشمس وأشهر الأخطاء الشائعة

يعد واقي الشمس من أهم المنتجات التجميلية سواء للرجال والنساء فهو لا يحمي من الاسمرار فقط بل يمنع تدمير الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا لموقع news-medical اليك افضل طريقة لوضع واقي الشمس وأشهر الأخطاء الشائعة في استعماله.

أفضل طريقة لوضع واقي الشمس

إذا كان الشخص يقضي معظم وقته في الداخل ويتعرض لأشعة الشمس لفترة قصيرة فقط، فإن واقي الشمس بعامل حماية 15 أو أعلى يكفي لتوفير الحماية للبشرة.

مع ذلك، عند البقاء في الهواء الطلق لفترة طويلة، يُنصح باستخدام واقي شمس واسع الطيف (يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB)، ومقاوم للماء، بمعامل حماية من الشمس SPF30 أو أعلى. يُشير رقم SPF (معامل الحماية من الشمس) إلى المدة التي تستغرقها أشعة الشمس فوق البنفسجية UVB لإحداث احمرار في الجلد عند استخدام واقي الشمس وفقًا للتوصيات، مقارنةً بالمدة التي يستغرقها التعرض للشمس بدون استخدام أي واقٍ.

يُنصح بوضع واقي الشمس على جميع أجزاء الجسم المكشوفة قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة على الأقل كما يُنصح بإعادة وضعه كل ساعتين أثناء التواجد في الهواء الطلق. وللحصول على أقصى فائدة، يُنصح بوضع 30 مل من واقي الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة.

اخطاء استخدام واقي الشمس

على الرغم من معرفة فوائد واقي الشمس، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على الحماية الكاملة بسبب الأخطاء

قبل استخدام واقي الشمس، من المهم التحقق من تاريخ انتهاء صلاحيته. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن تبقى فعالية واقي الشمس الأصلية سليمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

من الأمور المهمة الأخرى التي يجب تذكرها عدم الاعتماد فقط على واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس فالطريقة الأكثر فعالية للحصول على حماية كاملة هي البقاء في الظل كلما أمكن ذلك، وارتداء ملابس واقية (ملابس بأكمام طويلة، وبنطال طويل، وقبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية)، بالإضافة إلى استخدام واقي الشمس بشكل صحيح