قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي يثير الجدل.. هل يرفض النادي عروض رحيله؟
صقر وكناريا يتصدر شباك التذاكر.. منافسة قوية مع شمشون ودليلة و7Dogs | تقرير
حازم إمام لـ زيكو: محدش في الوطن العربي سجل في البرازيل والأرجنتين زيك
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لصحة وجمال وشك.. اعرفي أفضل طريقة لاستخدام واقي الشمس وأشهر الأخطاء الشائعة

واقي الشمس
واقي الشمس
اسماء محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يعد واقي الشمس من أهم المنتجات التجميلية سواء للرجال والنساء فهو لا يحمي من الاسمرار فقط بل يمنع تدمير الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا لموقع  news-medical اليك افضل طريقة لوضع واقي الشمس وأشهر الأخطاء الشائعة في استعماله.

 أفضل طريقة لوضع واقي الشمس

إذا كان الشخص يقضي معظم وقته في الداخل ويتعرض لأشعة الشمس لفترة قصيرة فقط، فإن واقي الشمس بعامل حماية 15 أو أعلى يكفي لتوفير الحماية للبشرة.

مع ذلك، عند البقاء في الهواء الطلق لفترة طويلة، يُنصح باستخدام واقي شمس واسع الطيف (يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB)، ومقاوم للماء، بمعامل حماية من الشمس SPF30 أو أعلى. يُشير رقم SPF (معامل الحماية من الشمس) إلى المدة التي تستغرقها أشعة الشمس فوق البنفسجية UVB لإحداث احمرار في الجلد عند استخدام واقي الشمس وفقًا للتوصيات، مقارنةً بالمدة التي يستغرقها التعرض للشمس بدون استخدام أي واقٍ.   

يُنصح بوضع واقي الشمس على جميع أجزاء الجسم المكشوفة قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة على الأقل كما يُنصح بإعادة وضعه كل ساعتين أثناء التواجد في الهواء الطلق. وللحصول على أقصى فائدة، يُنصح بوضع 30 مل من واقي الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة.   

 اخطاء استخدام واقي الشمس

على الرغم من معرفة فوائد واقي الشمس، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على الحماية الكاملة بسبب الأخطاء

قبل  استخدام واقي الشمس، من المهم التحقق من تاريخ انتهاء صلاحيته. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن تبقى فعالية واقي الشمس الأصلية سليمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

من الأمور المهمة الأخرى التي يجب تذكرها عدم الاعتماد فقط على واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس فالطريقة الأكثر فعالية للحصول على حماية كاملة هي البقاء في الظل كلما أمكن ذلك، وارتداء ملابس واقية (ملابس بأكمام طويلة، وبنطال طويل، وقبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية)، بالإضافة إلى استخدام واقي الشمس بشكل صحيح

واقي الشمس أفضل طريقة أخطاء واقي الشمس أخطاء استخدام واقي الشمس البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

العامة للكتاب تصدر المتخصص ونساء شكسبير لـ سامح عثمان

من غسل الصحون إلى تدريب حراس الفراعنة.. دموع سعفان الصغير إلى قصة ملهمة

من غسل الصحون بأمريكا لتدريب حراس الفراعنة بالمونديال.. دموع سعفان الصغير قصة ملهمة

صيف الموت البطيء.. موجات الحر تودي بحياة 20 ألف شخص في أوروبا

صيف الموت البطيء.. موجات الحر تنهي حياة 20 ألف شخص في أوروبا

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد