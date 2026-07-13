تحذير .. الاستحمام بهذه الطريقة يهددك بالإغماء ومشاكل القلب والكلى

يعد الاستحمام في فصل الصيف من أكثر الأشياء التي يحرص عليها ملايين الأشخاص ولكن هل تعلم أنه يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية إذا تم بشكل خاطئ.

ووفقا لما جاء في موقع “ndtv” نكشف لكم أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الاستحمام في الصيف.

لماذا الاستحمام مباشرة بعد التعرض للحرارة محفوف بالمخاطر

عند الاستحمام مباشرةً بعد الخروج من الحر، يتعرض الجسم لإجهاد قد يُسبب صدمةً له وهذا بدوره قد يُفاقم هدفك الأساسي في تبريد جسمك بعد التعرض للحرارة الزائدة لذا، عليك توخي الحذر، لأن مجرد اختيار الاستحمام مباشرةً بعد التعرض للحر قد يُعرّضك لمخاطر مثل ما يلي:

- تؤدي التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة إلى صدمة في النظام وتجبر الجسم على التعويض عن عامل ارتفاع درجة الحرارة.

- يمكن أن تؤدي تقلبات ضغط الدم إلى إجهاد لا داعي له على القلب، بل وقد تتسبب في فقدان الوعي إذا حدثت بسرعة كبيرة.

- قد يسبب الدوخة أو الإغماء نتيجة لتغير ضغط الدم ومعاناة الجهاز العصبي في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية.



تحذيرات الخبراء

شرح الدكتور أودجيث دير، المدير الرئيسي لجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية في مستشفى فورتيس، جورجاون ، العلاقة بين التعرض للماء البارد وتضيق الأوعية الدموية.

وقال: يؤدي الماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية السطحية، وهي عملية تُعرف بتضيق الأوعية الدموية وتزيد الأوعية الضيقة من المقاومة، مما يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا.

وأوضح الدكتور سانجاي فيرما، كبير الاستشاريين في قسم الطب الباطني بمعهد فورتيس إسكورتس للقلب في دلهي : أن الحرارة الشديدة ليست مجرد شعور بعدم الراحة، بل هي عامل إجهاد يؤثر على أعضاء متعددة، بما في ذلك القلب والدماغ والكلى والتمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب ذلك أيضاً في المشاكل التالية:

يمكن أن يحبس الحرارة داخلياً، مما يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية أكثر، والتي ارتفعت بالفعل بعد التعرض للحرارة.

في حالات نادرة، قد يزيد ذلك من إجهاد القلب، وهو ما قد يكون ضارًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.