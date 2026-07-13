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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفع درجة الاستعداد .. جميع اللاعبين يستخرجون تأشيرات السفر للمعسكر

النادي الاهلي
النادي الاهلي
سارة عبد الله
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأ النادي الأهلي خطواته العملية استعدادًا للمعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وكشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن جميع لاعبي الأهلي توجهوا صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة لاستخراج تأشيرات السفر الخاصة بمعسكر إسبانيا.

وكتبت ريهام حمدي: “خاص.. لعيبة الأهلي كلها النهاردة الساعة ٨ الصبح راحوا عملوا التأشيرات علشان المعسكر.. كل اللعيبة.. الدوليين واللي كانوا معارين ورجعوا والشباب كمان.”

وتؤكد هذه الخطوة اقتراب انطلاق المعسكر الخارجي، الذي يعول عليه الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر قبل بداية الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، كان الحسين عموتة قد قرر منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة، على أن ينتظموا في تدريبات الفريق فور انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد وفق برنامج تدريبي متكامل وضعه عموتة، يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، مع تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية، استعدادًا لانطلاق المنافسات.

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