الاتحاد السكندري يعلن تطوير الكوادر الفنية والطبية بالتعاون مع جامعة إنجليزية

فى لقائه مع المنتخب الوطنى عقب المشاركة المشرفة فى كأس العالم ، شدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على ضرورة دعم المدربين والأجهزة الفنية الوطنية وتأهيلها بما يلية بتاريخ الكرة المصرية ومستقبلها، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشرى هو الطريق الأمثل لتحقيق الإنجازات المستدامة .



و إنطلاقا من هذا التوجيه الرشيد لفخامته ، يواصل نادي الاتحاد السكندرى السير على ذات النهج الوطنى ، واضعا تطوير الكوادر الفنية والطبية في مدارة أولوياته حيث أعلن النادى عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان الإنجليزية خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2026 ، على مدار خمسة أيام تدريبية، بمشاركة المدربين والأجهزة الفنية والطبية بنادى الاتحاد السكندري ونخبة من الخبراء الدوليين ، لنقل أحدث التجارب الأوروبية فى مجالات التدريب الرياضى والتأهيل الطبي إلى كوادره .



هذه الدورة ليست مجرد نشاط تدريبى ، بل هى خطوة استراتيجية تعكس حرص النادى على مواكبة التطورات العالمية في علوم التدريب والتأهيل ، تؤكد أن الاتحاد السكندرى يسير فى الطريق الصحيح ، ملتزما برؤية وطنية تستثمر فى الإنسان وتبنى جيلا قادرا على المنافسة وتحقيق النجاحات هذا التوجه يجسد عمليا ما دعا إليه فخامة الرئيس من دعم وتأهيل الكوادر الوطنية ويؤكد حرم الاتحاد السكندرى على تطبية هذا النهج الوطنى السليم ، بما يفتح آفاقا جديدة أمام كوادره الفنية والطبية لمواكبة أحدث التطورات العالمية فى مجالات التدريب