الخطيب: الأهلي وُلد من رحم الوطنية.. وتاريخه وإنجازاته امتداد لقيمه الراسخة

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن النادي منذ تأسيسه عام 1907 لم يكن مجرد مؤسسة رياضية، بل كيانًا وطنيًا ارتبط بتاريخ مصر، مشيرًا إلى أن القيم والمبادئ التي نشأ عليها الأهلي كانت وما زالت أساس كل النجاحات التي حققها على مدار أكثر من قرن.

وأوضح الخطيب أن رحلة الأهلي بدأت بفكرة وطنية خالصة، ثم تحولت إلى مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات، جعلت النادي يتربع على عرش الكرة الإفريقية، ويحصد لقب نادي القرن في إفريقيا، إلى جانب عشرات الألقاب المحلية والقارية.

وشدد رئيس الأهلي على أن الحفاظ على هوية النادي وقيمه يمثل مسؤولية كبيرة يتحملها الجميع داخل المنظومة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت عبر الأجيال جاءت نتيجة العمل الجماعي والإخلاص والانتماء، وهي المبادئ التي تميز الأهلي منذ تأسيسه.

وأضاف الخطيب أن جماهير الأهلي كانت وستظل الشريك الأساسي في كل النجاحات، لما تمثله من مصدر دعم وقوة للنادي في مختلف المواقف، مؤكدًا أن تاريخ الأهلي صنعه أبناؤه على مدار أجيال متعاقبة، وأن مسؤولية الجميع هي مواصلة هذا الإرث والحفاظ على مكانة النادي محليًا وقاريًا ودوليًا.