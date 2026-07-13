أحمد موسى : القضاء المصري صمام أمان الدولة .. ووقفنا إلى جانبه في أصعب الظروف

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى القضاء المصري وقضاة مصر، مؤكدًا أن المؤسسة القضائية كانت ولا تزال إحدى ركائز الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها واجهت محاولات للإقصاء خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وأن كثيرين اصطفوا للدفاع عنها في تلك المرحلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' : 'تحية كبيرة للقضاة المصريين، قضاء مصر تعرض لمحاولة إقصاء وعزل أيام حكم الإخوان، وكنا نصطف مع قضاة مصر، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، ولازم نفتكر الكلام ده'.

وتابع: 'مفيش حد يقدر يسيء للقضاة في مصر، وعمرنا ما حد يعلق على حكم قضائي'.

وأشار إلى النائب مصطفى بكري والإعلامي محمد الباز، قائلًا: 'وأنا بتكلم عن النائب مصطفى بكري ومحمد الباز، مفيش حد فيهم إلا ومؤيد ومساند للقضاة في أحلك الصفوف، وكانوا دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن القضاة'.

وأضاف: 'طلع بيان من يومين من نادي قضاة مصر عن مصطفى بكري ومحمد الباز، والنهارده مصطفى بكري ومحمد الباز طلعوا بيان للاعتذار لنادي قضاة مصر'.