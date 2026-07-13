قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم
سعر الجنيه الذهب اليوم يخسر 3500 جنيه.. كم وصل عيار 21؟
جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : القضاء المصري صمام أمان الدولة .. ووقفنا إلى جانبه في أصعب الظروف

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى القضاء المصري وقضاة مصر، مؤكدًا أن المؤسسة القضائية كانت ولا تزال إحدى ركائز الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها واجهت محاولات للإقصاء خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وأن كثيرين اصطفوا للدفاع عنها في تلك المرحلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' : 'تحية كبيرة للقضاة المصريين، قضاء مصر تعرض لمحاولة إقصاء وعزل أيام حكم الإخوان، وكنا نصطف مع قضاة مصر، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، ولازم نفتكر الكلام ده'.

وتابع: 'مفيش حد يقدر يسيء للقضاة في مصر، وعمرنا ما حد يعلق على حكم قضائي'.

وأشار إلى النائب مصطفى بكري والإعلامي محمد الباز، قائلًا: 'وأنا بتكلم عن النائب مصطفى بكري ومحمد الباز، مفيش حد فيهم إلا ومؤيد ومساند للقضاة في أحلك الصفوف، وكانوا دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن القضاة'.

وأضاف: 'طلع بيان من يومين من نادي قضاة مصر عن مصطفى بكري ومحمد الباز، والنهارده مصطفى بكري ومحمد الباز طلعوا بيان للاعتذار لنادي قضاة مصر'.

أحمد موسى القضاء المصري الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

14 يومًا أم 30 ؟ .. دليلك لحقوق الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك

وزير الصحة

وزير الصحة من حماة الوطن: نسابق الزمن لتقديم خدمات علاجية لائقة

النائبة أمل عصفور

أمل عصفور : أطالب بتعيين معلمي الحصة .. وتغيير نظام اختبار طلاب الثانوية العامة | حوار

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد