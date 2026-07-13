تعرفي على طريقة عمل مكرونة الفريدو في 20 دقيقة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتحصلي على صوص كريمي غني مثل المطاعم.

طريقة عمل مكرونة الفريدو في 20 دقيقة

تعد مكرونة الفريدو من أشهر الأطباق الإيطالية التي يفضلها الكبار والصغار، بفضل صوصها الكريمي الغني ومذاقها الشهي. وإذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة لتحضير الغداء أو العشاء، يمكنك إعداد مكرونة الفريدو في أقل من 20 دقيقة باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل، للشيف سارة الحافظ.

مكونات مكرونة الفريدو

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

500 جرام مكرونة فيتوتشيني أو بيني.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص ثوم مفروم.

كوب كريمة طهي.

كوب جبن بارميزان مبشور.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

لإضافة البروتين (اختياري)

300 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

طريقة عمل مكرونة الفريدو

1- سلق المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق، ثم صفيها.

2- تحضير الدجاج

في مقلاة ساخنة، أضيفي زيت الزيتون ثم شرائح الدجاج مع البابريكا والثوم البودرة والملح والفلفل، واتركيها حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

3- إعداد صوص الفريدو

في نفس المقلاة، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي كريمة الطهي واتركيها تغلي بهدوء لمدة دقيقتين، ثم أضيفي جبن البارميزان تدريجيًا مع التقليب حتى يذوب تمامًا ويتكون صوص ناعم وكريمي.

إذا كان الصوص سميكًا، أضيفي قليلًا من ماء سلق المكرونة للحصول على القوام المناسب.

4- إضافة المكرونة

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالكامل، ثم أضيفي الدجاج إذا رغبتِ.

5- التقديم

قدمي مكرونة الفريدو ساخنة مع رشة بقدونس مفروم وقليل من جبن البارميزان المبشور.

أسرار نجاح مكرونة الفريدو

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

استخدمي جبن بارميزان طازجًا للحصول على أفضل مذاق.

لا تتركي الصوص يغلي بقوة حتى لا تنفصل الكريمة.

احتفظي بماء سلق المكرونة لتعديل قوام الصوص إذا أصبح سميكًا.

قدمي الطبق فور الانتهاء من تحضيره حتى يحتفظ بقوامه الكريمي.

القيمة الغذائية التقريبية

تحتوي الحصة الواحدة على:

580 إلى 700 سعرة حرارية (حسب إضافة الدجاج).

بروتين: 20-35 جرامًا.

كربوهيدرات: 50-60 جرامًا.

دهون: 25-35 جرامًا.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم مكرونة الفريدو مع سلطة سيزر، أو سلطة خضراء طازجة، أو خبز الثوم المحمص، كما يمكن إضافة المشروم أو البروكلي أو الذرة لإضفاء نكهة وقيمة غذائية أكبر.