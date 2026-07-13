هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة

أكد هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم صندوقي المعاشات والعلاج بالنقابة بمبلغ 30 مليون جنيه، تعكس إدراك الدولة لطبيعة التحديات التي تواجه مهنة الصحافة، وما ترتب عليها من أعباء مالية واجتماعية أثرت بصورة مباشرة على أوضاع الصحفيين، لا سيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من مشروع العلاج، وهو أمر يستحق توجيه الشكر لفخامة الرئيس وإلى وزيري الدولة للإعلام والمالية.

وقال يونس في تصريحات له، إن هذا الدعم جاء ثمرة جهد وحوار مؤسسي بدأ منذ ما يقرب من العام بعد انتخابات مجلس النقابة الأخيرة، وشهد دفعة كبيرة منذ تولي الكاتب الصحفي ضياء رشوان منصب وزير الدولة للإعلام، بالإضافة إلى المشاورات بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بهدف بحث سبل إصلاح الأوضاع المالية للنقابة وتعزيز مواردها، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها.

وأضاف أن الحوار امتد كذلك إلى وزارة المالية، حيث أبدى الوزير أحمد كجوك تعاونًا واستجابة واضحة لمطالب النقابة، وعمل على تذليل العقبات الإجرائية والمالية التي كانت تعوق توفير الدعم اللازم، بما أسهم في تمكين النقابة من الاستمرار في أداء مسؤولياتها تجاه منظومتي المعاشات والعلاج.

ضرورة دعم النقابة في ملفي المعاشات والعلاج باعتبارهما أولوية عاجلة

وأوضح أمين صندوق النقابة أنه قد طرح في أول اجتماع لمجلس النقابة مع وزير الدولة للإعلام، ضرورة دعم النقابة في ملفي المعاشات والعلاج باعتبارهما أولوية عاجلة، مشيرًا إلى أن الوزير ضياء رشوان تبنى هذا الملف منذ اليوم الأول، وواصل متابعته حتى صدور قرار الدعم، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن الصحفيين، وخاصة الزملاء المقيدين بجدول المعاشات.

وأشار إلى أن النقابة تتطلع إلى استكمال هذه الجهود من خلال نجاح المساعي الرامية إلى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ويلبي احتياجات الجمعية العمومية، ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم المهنية.