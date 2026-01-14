قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ .

طريقة عمل كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ 

نجلاء - كرات لحم ريكوتا الدجاج مع صلصة ألفريدو السبانخ 🍗🧀🍝 المكونات: 1 رطل دجاج مطحون 1/2 كوب جبن ريكوتا 1/4 كوب جبن بارميزان (مبشور) 1/2 كوب فتات الخبز 1 بيضة 2

 المكونات (تكفي 4 أشخاص)

أولًا: كرات الدجاج بالريكوتا

• صدور دجاج مفرومة: 500 جرام

• جبنة ريكوتا: 150 جرام

• بصل أبيض مفروم ناعم: 70 جرام

• ثوم مفروم: 10 جرام

• بيضة: 1 حبة

• بقسماط ناعم: 40 جرام

• بارميزان مبشور: 30 جرام

• ملح: 5 جرام

• فلفل أسود: 2 جرام

• بابريكا: 3 جرام

• زيت نباتي للتحمير: 20 مل

ثانيًا: مكرونة ألفريدو بالسبانخ

• مكرونة فيتوتشيني أو بيني: 400 جرام

• كريمة طهي: 400 مل

• زبدة: 40 جرام

• ثوم مفروم: 10 جرام

• سبانخ طازجة: 120 جرام

• بارميزان مبشور: 60 جرام

• ملح: 5 جرام

• فلفل أبيض: 2 جرام

• جوزة الطيب (اختياري): 1 جرام

• ماء سلق المكرونة: 100 مل (عند الحاجة)

طريقة تحضير كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ 

كرات الدجاج

1. اخلط الدجاج المفروم مع الريكوتا، البصل، الثوم، البيضة، البقسماط، والبارميزان.

2. تبّل بالملح، الفلفل، والبابريكا، وقلّب حتى يتجانس الخليط.

3. شكّل الخليط كرات متوسطة الحجم.

4. سخّن الزيت وحمّر الكرات على نار متوسطة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج من الداخل، ثم ارفعها على ورق ماص.

مكرونة ألفريدو بالسبانخ

1. اسلق المكرونة في ماء مملح جيدًا حتى Al Dente، واحتفظ بجزء من ماء السلق.

2. في طاسة، ذوّب الزبدة وأضف الثوم وقلّبه ثواني بدون تحمير.

3. أضف الكريمة واتركها تغلي غلوة خفيفة.

4. أضف السبانخ وقلّب حتى تذبل.

5. أضف البارميزان، الملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب.

6. أضف المكرونة وقلّب، ويمكن تعديل القوام بماء السلق.

7. أضف كرات الدجاج فوق المكرونة أو قلّبها برفق داخل الصوص.

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

