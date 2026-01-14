كنّا مضغوطين دفاعيًا.. طاهر أبو زيد: كواليتي لاعبي السنغال مختلف عن منتخب مصر

علّق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا .



وقال طاهر أبو زيد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "منتخب مصر كان يعاني بدنيًا أمام السنغال والسنغال به لاعبين من مدارس أوروبية متنوعة".

وتابع طاهر أبو زيد: "كواليتي لاعبي السنغال مختلف عن منتخب مصر والمنتخب كان لديه أخطاء فنية".

وأكمل طاهر أبو زيد: "معظم لاعبي منتخب مصر من الدوري المحلي ولا يوجد عدد كبير من اللاعبين المحترفين"، مضيفًا: "السنغال أجبرت مصر على الأداء الذي رأيناه وهم فنيًا أعلى مننا".

وتابع طاهر أبوزيد : "منتخب السنغال سرق نصف الملعب من منتخب مصر وبالتالي منتخب مصر كان مضغوطًا دفاعيًا ".

