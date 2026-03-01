ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام كارثية

بشأن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء والزمالك.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أشرف بن شرقي مع الزمالك 110 مباراة سجل 43 هدفا، مع الأهلي 43 مباراة سجل 6 أهداف فقط".

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي بعد الجولة 20

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما وصل زد إلى النقطة 26 في المركز السابع، مؤكدًا حضوره القوي هذا الموسم.