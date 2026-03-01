قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
أخبار البلد

ماحدش يقدر يقرب من مصر| الرئيس السيسي للمصريين: نشعر بكم ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر حاولت- من خلال جهد مخلص- خلال الأشهر الماضية، تجنب الأزمة؛ بهدف تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، للوصول لاتفاق، لأن الحروب دائما يكون لها تأثيرا سلبيا في الدول التي تجري بها الحرب، أو دول جوارها.

جاء ذلك، خلال كلمة أثناء حضور رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة؛ تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ولفيف من كبار رجال الدولة والنواب، وقدامى قادة القوات المسلحة، وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة إن موضوع الساعة هو موضوع الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة، و"نحن في مصر حاولنا من خلال جهد مخلص خلال الأشهر الماضية أن نتجنب الأزمة بهدف تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق، لأن الحروب دائما يكون لها تأثير سلبي في الدول التي تجري بها الحرب أو دول جوارها؛ خاصة مع تطور وسائل القتال".

وأضاف الرئيس السيسي: “جهدنا كان مخلصاً وكان مستنيراً، وأن التقديرات الخاطئة تترتب عليها تداعيات سلبية على الدول؛ فتداعيات الحروب يكون لها تأثيرا كبيرا على التوازن، بشكل أو بآخر، ليس فقط بسبب البعد الإنساني وغيره من الأبعاد، وأتصور أنه لا بد أن يكون هناك تحسُّبا كبيرا جدا من أن يترتب على الحرب تداعيات على الدول، وما سيترتب على ذلك من تأثير على استقرار المنطقة”.

وواصل: “خلال يومين حدثت تطورات كبيرة جدا ومتسارعة، وفي مصر كنا حريصين على التأكيد على أهمية عدم التصعيد وتحقيق التهدئة وحتى إيقاف الحرب، وإن كنت أشك أن يتم تحقيق ذلك”.

وأشار إلى أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث بها، لافتا إلى أنه تحدث مع الأشقاء من الخليج والدول العربية ذات الصلة؛ لتأكيد رفض الاعتداء على الدول، كما أكدت دعم مصر للأشقاء، ووقوفها معهم في مواجهة الأزمات.

وتابع: نتحسب من نتائج الحرب وغلق مضيق هرمز؛ التأثير على قناة السويس، ونحن تأثرنا منذ 7 أكتوبر، ولم تعد حركة الملاحة لمسارها الطبيعي بقناة السويس وتكبدنا خسائر مادية، مؤكدا أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثيرا على تدفقات البترول والأسعار، والدولة المصرية والحكومة يتعين أن تدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة.

وطمأن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المصريين، بالقول: "لا قلق الحمد لله رب العالمين، كنا حريصين على تدبير الاحتياطات اللازمة، وأطمئنكم، إلا أننا لا نعرف في الوقت نفسه مدى استمرار الأزمة، وكنا حريصين على تجاوز الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين وتجاوز آثارها، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة سيكون لها تأثيرا، ونأمل، وسنكون سعداء أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت".

وواصل الرئيس السيسي حديثه للمصريين، مؤكدا ضرورة أن تكون الدولة والشعب واحد، مشيرا إلى أن أهم أسباب النجاح في مصر؛ هو الاستقرار في مصر، والثبات في مصر.. قائلا: "الفضل في ذلك؛ أولاً لله - سبحانه وتعالي - قبل كل شيء، وأدعو الله أن يمدنا بالأمن والاستقرار، وثانيا؛ أنتم المصريين بتحملكم، ونحن نشعر بكم، ونبذل أقصى جهد لتحسين الحال والأوضاع".

وأشار إلى أن مصر تمر- منذ عام 2020- بظروف صعبة؛ فجائحة كورونا التي استغرقت سنة ونصف، كان لها آثارا اقتصادية، وأعقبها الحرب في أوكرانيا، ثم الحرب في غزة، وأخيرا الحرب الإيرانية.

وشدد على أهمية أن يظل المصريون في تكاتف وتحمل وتفهم الظروف، وإدراك أن بعض الأمور خارجة عن قدرات الدولة المصرية، التي تحاول أن تقوم بدور إيجابي في كل الأزمات وتسوية النزاعات وتتعامل حتى مع الأزمات الداخلية بصبر وطول بال وعدم الاندفاع، والكل يعرف ذلك حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية.

واختتم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلمته - أمام حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان- بالقول: "كل سنة وأنتم طيبين.. وسعيد بلقائكم.. اطمئنوا على مصر"، مشددا: “لا أحد يستطيع أن يقترب من مصر بفضل الله”.

الرئيس السيسي مصر الولايات المتحدة وإيران تقريب وجهات النظر الرئيس عبد الفتاح السيسي

