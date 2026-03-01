القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صانعة محتوى بجمع عدد من السيدات داخل إحدى الشقق السكنية وأدائهن مشهد تمثيلى يسخرن خلاله من سلوكيات السيدات فى الصلاة.





بالفحص تم تحديد وضبط صانعة المحتوى المشار إليها والسيدات الظاهرات بمقطع الفيديو (شقيقتها ، 3 فتيات "كريمات شقيقتها"- مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية).

وبمواجهتهن إعترفن بقيامهن بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحة صانعة المحتوى بمواقع التواصل الإجتماعى ، بقصد المزاح لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





