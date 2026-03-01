القبض على قائد سيارة نقل صدم عاملا بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بأحد الأشخاص بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص المُصاب (عامل "مصاب بجروح وبتر بإحدى أصابع القدم اليسرى" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) ، وبسؤاله إتهم قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو بالإصطدام به وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط السيارة "نقل سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





