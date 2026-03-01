قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
الرئيس السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران
أرسنال يفوز على تشيلسي 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
أخبار البلد

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون متواسطة أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة ، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 18 09

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبوسمبل 21 10

