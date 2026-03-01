المشدد 10 سنوات لـ 4 أشخاص كونوا جماعة ارهابية بمحافظة قنا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بتاسيس جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر بمركز دشنا بمحافظة قنا

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير وأحمد محمد حنتيرة وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

تعود وقائع القضية رقم 5586 لسنة 2025 جنايات دشنا الى ورود معلومات لضباط قطاع الامن الوطني بمحافظة قنا تفيد قيام " إبراهيم . ا . م "41 عاما، سائق ،و أحمد . م . ع " 38 عاما، محام ، و محمد . ع . أ ، 43 عاما، إمام وخطيب بالاوقاف، و محمد . أ . م " 45 عاما، بتاسيس جامعة ارهابية الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.



وتوصلت تحريات ضباط قطاع الامن الوطني بمحافظة قنا، الى ان المتهم الاول لديه قناعة بالافكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الاسلامية وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاء وأفراد القوات المسلحة والشرطة و منشآتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية بغرض اسقاط الدولة بالتاثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية بالاخلال بالنظام العام والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي.وأضافت التحريات انه المتهمين من الثاني الى الرابع أعضاء بتلك الجماعة.