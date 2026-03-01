قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو الشباب إلى الحفاظ على النصر

الدكتور محمد عبودة
الدكتور محمد عبودة
محمد شحتة

أكد الدكتور محمد عبودة، مدرس بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وعضو مرصد الأزهر، إن مما اصطلح عليه أن الفترة المعاصرة، شهدت فيها الإنسانية تحولات شتى، وقد أحسن العقاد، رحمه الله، حين وصفها وقال: "إنها جنبت الوحي، وأبعدت الغيبيات عن ميادين الثقافة والحضارة، وذلك عبر ثلاث مراحل: الأولى الشك في الدين والإيمان بالعقل، والثانية، الشك في العقل والإيمان بالعلم التجريبي وحده، والثالثة، الشك في العلم التجريبي نفسه"، لنصل إلى هوة سحيقة، ألا وهي تسليم الشباب بأنه "لا معنى من أي شيء"، لا معنى للانتصار، ولا معنى للتقدم والرقي، ولا معنى من التضحية، فتنتج لنا أجيالا جديدة هشة غير مدركة لقيمة الوطن وانتصاراته، موجها كلامه إلى شباب الأمة: "أيها الشباب، إن هذا النصر الذي نستنشق شذاه في أيامنا هذه هو نصر غالٍ، أقيم على دماء طاهرة، فحافظوا عليه، وإياكم أن يُؤتَى من قبلكم".

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، خلال درس التراويح اليوم بالجامع الأزهر، أن الشباب مطالب بالحفاظ على نصر هذا الوطن العظيم، وأن يمتلكوا البصيرة والوعي بكل ما يدور من حولهم، وبكل ما يحاك لهم من مخططات ومؤامرات تستهدف النيل منهم، وأن يمتلكوا القوة والعزيمة والمعرفة اللازمة لتحصين أنفسهم، في ظل عالم أصبحت المعرفة فيه مفتوحة.

أوضح، أن الإنسان الذي أصبح بصيرا بشأنه، عالما بزمانه، هو الذي يحافظ على مقدرات هذا الوطن، ابتغاء مرضات الله، حافظا للسانه، لا يخوض مع الخائضين، وأن يكون مدركا لكل ما يدور حوله من تحديات، وأن يسلم النصر جيلا من بعد جيل، كما استلمه نصرا نقيا، يسلمه للأجيال القادمة من بعده، نصرا نقيا خالصا، فيسهم بذلك في حفظ وطنه عزيزا قويا قادرا على مجابهة التحديات وتحقيق مزيد من الانتصارات، والأخذ بأسباب النهضة والرقي.

انعقد درس تراويح الليلة الثانية عشرة بالجامع في حضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه.

الأزهر الجامع الأزهر صلاة التراويح درس التراويح ركعات التراويح شهر رمضان

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

أرشيفية

إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

شاومي

شاومي تطلق Xiaomi Tag .. منافس AirTag يعمل مع شبكة Find My من أبل

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

بالصور

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

