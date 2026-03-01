المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري

تقدم فريق المصري، بهدفين على فريق إنبى بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول ، علي استاد السويس في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وأحرز هشام عادل نجم المصري ، الهدف الاول في الدقيقة 17 ، ثم أحرز أحمد كالوشا هدف التعادل لإنبى في الدقيقة 34 ثم احرز أسامة الزمراوى نجمزالمصري الهدف الثاني في الدقيقة43 من عمر المباراة.

وقام الحكم بإشهار البطاقة الأحمر في وجه كريم العراقى الظهير الأيمن للمصري في الدقيقة 39.

تشكيل المصري أمام إنبي في الدوري

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، مصطفى العش، محمد مخلوف

خط الوسط: محمود حمادة، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، أسامة زمراوي.

خط الهجوم: صلاح محسن