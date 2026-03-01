رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

أعلنت الحكومة عن بدء إرسال رسائل منحة التموين ٨٠٠ جنيه مقسومة على شهرين للمستحقين عبر الهاتف المحمول أو على بون صرف الخبز، ضمن إجراءات دعم المواطنين.

كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟ وما هي آلية صرفها؟

يمكن للمواطنين التحقق من استحقاقهم لمنحة التموين عبر عدة طرق:

- الرسالة النصية SMS:

ستصل رسالة للمستحقين فقط على الرقم المسجل في بيانات البطاقة التموينية، تخبرهم بقيمة المنحة والشهر المستهدف.



- بون صرف الخبز:

في بعض الحالات، تظهر البيانات مباشرة عند استخدام البطاقة في منافذ صرف الخبز، بحيث يُظهر النظام قيمة المنحة.



- بوابة دعم مصر:

يمكن للمستفيدين متابعة حالة استحقاقهم عبر موقع وزارة التموين “دعم مصر” من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية.

من المهم التأكيد أن رسالة منحة التموين لن تظهر لكل أصحاب البطاقات التموينية، بل للمستحقين فقط وفق المعايير التي حددتها وزارة التموين، مثل الفئات محدودة الدخل أو المستحقين للدعم الاجتماعي.

آلية صرف منحة التموين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن للمواطن صرف منحة التموين ٨٠٠ جنيه بعدة طرق:

- صرف السلع التموينية:

يمكن استخدام قيمة المنحة لشراء السلع الأساسية المتاحة ضمن بطاقة التموين، مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر.



- إتاحة تجزئة الصرف:

يتيح النظام للمستفيدين إمكانية صرف جزء من المنحة في وقت معين، والباقي لاحقًا، لتسهيل شراء الاحتياجات المختلفة دون الحاجة لصرف كامل القيمة مرة واحدة.



- تحديد المنافذ:

يتم الصرف من منافذ التموين المعتمدة، بما يشمل منافذ الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.

بهذه الطريقة، تهدف الحكومة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل مباشر، مع توفير المرونة في صرفه حسب الاحتياجات.