الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكل أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

وأرجعت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الأحد/ - القرار إلى الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الإمارات، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية؛ بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمسّ أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة؛ بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.