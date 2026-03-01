أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تمتلك عناصر وكتائب منتشرة في عدة دول حول العالم، زاعمًا أن تحركات لتلك العناصر ظهرت مؤخرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما وصفه بتداعيات التصعيد الإقليمي.

التعامل مع إيران

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التعامل مع إيران يختلف عن التعامل مع أطراف إقليمية أخرى، مشيرًا إلى أن طهران تمتلك أذرعًا خارج حدودها، وهو ما يجعل أي مواجهة عسكرية معها ذات أبعاد ممتدة جغرافيًا.

تداعيات ما وراء ضرب إيران

وأوضح أن “تداعيات ما وراء ضرب إيران” قد تتجاوز نطاق العمليات العسكرية المباشرة، معتبرًا أنه من الصعب السيطرة على تحركات الإيرانيين أو الموالين لهم في مختلف أنحاء العالم حال تصاعد المواجهة.

الأمن والاستقرار الدوليين

وتأتي تصريحات موسى في سياق تناوله للتطورات الإقليمية المتسارعة، محذرًا من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته المحتملة على الأمن والاستقرار الدوليين.