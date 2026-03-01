قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
السفارة التركية بالقاهرة تقدم مساعدات لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان

ناصر السيد

نظمت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، برنامج للتضامن الإنساني للعائلات الفلسطينية ذوي الحاجة وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).
وبحسب بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة شارك في البرنامج وفد من أعضاء البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، ضم كل من النواب: محمد مفيد أيدين، ومحمد عاكف يلماز، وجميل يامان، وعبد الله أغرالي كما شارك عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي يانر يانق. 

وخلال الفعالية  تم تقديم مساعدات نقدية وتوزيع طرود غذائية لـ 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تنظيم مأدبة إفطار جماعي.
وفي كلمة ألقاها خلال البرنامج، أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن شهر رمضان يمثل وقتاً استثنائياً لتعزيز قيم التعاون والتضامن بين المسلمين، مشيراً إلى أن مشاركة بركة هذا الشهر الفضيل مع العائلات الغزاوية تعد "واجباً مقدس".
وأوضح السفير "شن" أن تركيا تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مذكراً بوصول سفينة مساعدات تابعة للهلال الأحمر التركي في 21 فبراير الماضي إلى ميناء العريش، محملة بـ 3300 طن من الإمدادات لإيصالها إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن إجمالي المساعدات المرسلة من تركيا تجاوز 110 آلاف طن، معرباً عن شكره للهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية المعنية على جهودهم الكبيرة وتضامنهم في إيصال هذه المساعدات إلى غزة.
كما شدد السفير على أن تركيا لم ولن تترك الشعب الفلسطيني وحيداً، مؤكداً استمرار المساعدات الإنسانية بالتعاون التام مع المؤسسات ذات الصلة. وأضاف أن هذه الأنشطة ليست مجرد برامج إغاثية، بل هي تجسيد لوحدة القلوب وأواصر الأخوة، معلناً عن نية تنظيم برامج إفطار ومساعدات أخرى للعائلات الفلسطينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التركية.
هذا وقد شهدت الفعالية حضوراً لافتاً للأطفال، فيما أعربت العائلات الفلسطينية عن عميق شكرها وامتنانها لتركيا وللشعب التركي على هذا الدعم.

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

أرتيتا

كنا نعلم صعوبة مواجهته.. أول تعليق من أرتيتا بعد فوز أرسنال على تشيلسي

بتروجيت

تعادل قاتل بين بتروجيت ومودرن سبورت في الجولة 20

بطولة دوري أبطال آسيا

اتجاه بنقل مباريات دوري أبطال أسيا إلى السعودية

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

