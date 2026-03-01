السفارة التركية بالقاهرة تقدم مساعدات لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان

نظمت سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، برنامج للتضامن الإنساني للعائلات الفلسطينية ذوي الحاجة وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).

وبحسب بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة شارك في البرنامج وفد من أعضاء البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، ضم كل من النواب: محمد مفيد أيدين، ومحمد عاكف يلماز، وجميل يامان، وعبد الله أغرالي كما شارك عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي يانر يانق.

وخلال الفعالية تم تقديم مساعدات نقدية وتوزيع طرود غذائية لـ 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تنظيم مأدبة إفطار جماعي.

وفي كلمة ألقاها خلال البرنامج، أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن شهر رمضان يمثل وقتاً استثنائياً لتعزيز قيم التعاون والتضامن بين المسلمين، مشيراً إلى أن مشاركة بركة هذا الشهر الفضيل مع العائلات الغزاوية تعد "واجباً مقدس".

وأوضح السفير "شن" أن تركيا تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مذكراً بوصول سفينة مساعدات تابعة للهلال الأحمر التركي في 21 فبراير الماضي إلى ميناء العريش، محملة بـ 3300 طن من الإمدادات لإيصالها إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن إجمالي المساعدات المرسلة من تركيا تجاوز 110 آلاف طن، معرباً عن شكره للهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية المعنية على جهودهم الكبيرة وتضامنهم في إيصال هذه المساعدات إلى غزة.

كما شدد السفير على أن تركيا لم ولن تترك الشعب الفلسطيني وحيداً، مؤكداً استمرار المساعدات الإنسانية بالتعاون التام مع المؤسسات ذات الصلة. وأضاف أن هذه الأنشطة ليست مجرد برامج إغاثية، بل هي تجسيد لوحدة القلوب وأواصر الأخوة، معلناً عن نية تنظيم برامج إفطار ومساعدات أخرى للعائلات الفلسطينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التركية.

هذا وقد شهدت الفعالية حضوراً لافتاً للأطفال، فيما أعربت العائلات الفلسطينية عن عميق شكرها وامتنانها لتركيا وللشعب التركي على هذا الدعم.