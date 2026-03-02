الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في اتصال هاتفي، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.

وأعرب الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتي الإمارات والكويت وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدان أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية؛ بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة، ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.