قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين ينعى والد الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
سيف زاهر يتغني بالزمالك: فيلم العيد كان النهاردة في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت الساحة الإسرائيلية، الأحد، تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الضربات الصاروخية الإيرانية، وسط حديث عن استخدام صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ، بأن إيران أطلقت صاروخًا انشطاريًا خلال الضربة الأخيرة، في تطور لافت بطبيعة الأسلحة المستخدمة.

وفي وسط إسرائيل، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص جراء سقوط شظايا صاروخ، بينما تحدثت “القناة 14” عن انهيار جزئي لمبنى في تل أبيب نتيجة إصابة مباشرة.

وفي شمال البلاد، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية سماع دوي انفجارات قوية في حيفا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية دوي صفارات الإنذار في قاعدة رمات دافيد الجوية والمطار المدني في المدينة.

أما في بيت شميش، غرب القدس المحتلة، فقد أشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإيراني إلى تسعة على الأقل، بعدما كانت هيئة الإسعاف قد أعلنت في وقت سابق سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 20 آخرين.

 كما دوّت صفارات الإنذار في بئر السبع جنوبًا، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت الدفعة الصاروخية الأخيرة ، بأنها الأكبر منذ اندلاع الحرب، موضحة أنها شملت 38 صاروخًا أُطلقت خلال ساعة واحدة، وسقطت شظاياها في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وفي أقصى الجنوب، بدأت قوات الجيش تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في إيلات، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء تل أبيب وحيفا. كذلك سُمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة «تاس» الروسية نقلًا عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران استهدفت 27 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ومجمع دفاعي في تل أبيب. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده أنه «لن يسمح بصمت صفارات الإنذار في الأراضي الإسرائيلية والقواعد الأمريكية»، متوعدًا بشن هجمات أشد على ما وصفها بمنشآت وأهداف العدو.

إسرائيل الضربات الصاروخية الإيرانية صاروخ «انشطاري» القدس المحتلة بيت شميش جهاز الإسعاف الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الحرب تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.. الذهب يقفز و النفط يشتعل والدولار يقترب من 49 جنيهًا

أسواق المال العربية

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على أسواق المال العربية.. وقف التداول ببورصة الكويت حتى إشعار آخر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: بدء التداول في سوق المشتقات يعزز تنافسية البورصة المصرية

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد