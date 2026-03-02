إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل

شهدت الساحة الإسرائيلية، الأحد، تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الضربات الصاروخية الإيرانية، وسط حديث عن استخدام صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ، بأن إيران أطلقت صاروخًا انشطاريًا خلال الضربة الأخيرة، في تطور لافت بطبيعة الأسلحة المستخدمة.

وفي وسط إسرائيل، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخص جراء سقوط شظايا صاروخ، بينما تحدثت “القناة 14” عن انهيار جزئي لمبنى في تل أبيب نتيجة إصابة مباشرة.

وفي شمال البلاد، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية سماع دوي انفجارات قوية في حيفا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية دوي صفارات الإنذار في قاعدة رمات دافيد الجوية والمطار المدني في المدينة.

أما في بيت شميش، غرب القدس المحتلة، فقد أشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإيراني إلى تسعة على الأقل، بعدما كانت هيئة الإسعاف قد أعلنت في وقت سابق سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 20 آخرين.

كما دوّت صفارات الإنذار في بئر السبع جنوبًا، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت الدفعة الصاروخية الأخيرة ، بأنها الأكبر منذ اندلاع الحرب، موضحة أنها شملت 38 صاروخًا أُطلقت خلال ساعة واحدة، وسقطت شظاياها في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وفي أقصى الجنوب، بدأت قوات الجيش تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في إيلات، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء تل أبيب وحيفا. كذلك سُمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة «تاس» الروسية نقلًا عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران استهدفت 27 قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ومجمع دفاعي في تل أبيب. ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده أنه «لن يسمح بصمت صفارات الإنذار في الأراضي الإسرائيلية والقواعد الأمريكية»، متوعدًا بشن هجمات أشد على ما وصفها بمنشآت وأهداف العدو.