أنتظر الفجر في رمضان ويغلبني النوم قبله فهل عليّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

حكم من سمع أذان الفجر فى رمضان ولم يصل ونام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، قائلًا: إن من ينام بعد سماع الأذان ولا يصلى الفجر؛ فله حالتان: الحالة الأولى: إذا وثق المسلم بأنه سينام ويستيقظ قبل شروق الشمس ويصلى الفجر في موعده؛ فلا مانع شرعًا ولا إثم عليه.

وتابع: أما إذا تيقن أنه لن يستطيع الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر؛ فيحرم عليه النوم، منوهًا بأنه آثم وارتكب خطأين، الأول تأخير الصلاة عن وقتها، والثاني: ارتكابه لسبب يؤخر الصلاة.

أنتظر الفجر ولكن قبل الأذان يغلبني النوم فكيف أصلي الصبح؟

أجاب الشيخ محمود السيد، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عن سؤال من أحد متابعي البث المباشر، يقول: "أنتظر لصلاة الفجر ولكن قبل الأذان يغلبني النوم وأستيقظ قبل صلاة الظهر فكيف أصلي الصبح؟"

في رده، أجاب الشيخ محمود السيد، بأن صلاة الفجر عبادة وصلاة مفروضة لها وقت محدد، ولا يجوز للإنسان أن يظل مستيقظا لصلاة الفجر ويكون على دراية بأن النوم سيغلبه وينام ولا يحافظ على صلاة الفجر.

ونصح بأنه من الممكن أن ينام العبد لوقت كاف؛ لكي تكون لديه القدرة على الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها المحدد لها.

وأضاف أنه لو حصل وأن العبد نام عن أداء صلاة الفجر قبل وقته المعروف؛ فالنوم هنا يكون عذرا مقبولا، وعلى الإنسان أن يؤديها عند استيقاظه، وتصلى ركعتين كما هي في صلاة الفجر والصبح.

واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،- رضي الله تعالى عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".

حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صلاة المسلم للصبح بعد شروق الشمس، تعد قضاءً، وليست حاضرة.