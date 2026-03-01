حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن قواتها الجوية والدفاع الجوي تمكنت من التصدي بفعالية للهجوم الإيراني المستمر منذ 28 فبراير 2026، مؤكدة قدرة الدولة على حماية أراضيها وسكانها من مختلف التهديدات الجوية.

وقال البيان الرسمي إن القوات الإماراتية دمرت حتى الآن 165 صاروخا باليستيا أطلق من إيران، إضافة إلى 2 صاروخ جوال و506 طائرات مسيرة من أصل 541، بينما سقط عدد محدود من الطائرات والصواريخ داخل المياه الإقليمية أو على أراضي الدولة، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة وحالات إصابة ووفيات.

وخلال اليوم الثاني للهجوم، تمكنت منظومات الدفاع الجوي من تدمير 20 صاروخاً باليستياً وإسقاط 8 أخرى في البحر، بالإضافة إلى 2 صاروخ جوال و311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيّرة أهدافاً مدنية، ما يعكس دقة وكفاءة الرصد والاعتراض لدى القوات الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة البشرية شملت 3 حالات وفاة من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، و58 إصابة بسيطة لمواطنين ومقيمين من جنسيات متعددة، بما في ذلك الإماراتية والمصرية والفلبينية والهندية. كما سقطت بعض الشظايا في مناطق متفرقة، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الدفاع أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي الأولوية القصوى، وأن القوات الجوية والدفاع الجوي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية، داعية الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.