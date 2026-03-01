محافظ المنيا يُسلم 48 «فراطة ذرة» لصغار المزارعين في سمالوط

سلّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، 48 فراطة ذرة شامية لصغار المزارعين بقرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط ، وذلك بهدف تعزيز قدرات المزارعين، وتقليل الفاقد من المحصول، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم، باعتبار الزراعة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية بعروس الصعيد.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية تولي ملف الزراعة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى وجود تكليفات واضحة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الرقعة الزراعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

وأوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى تخصيص عدد من الفراطات للرائدات الريفيات والجمعيات الزراعية، لإتاحتها للمزارعين بأسعار رمزية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن الفلاح البسيط.

وفي سياق متصل، أشارت المهندسة فاطمة عبد المنعم مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، إلى الأهمية الفنية لتلك المعدات، مؤكدة أن الفراطات الحديثة تلعب دورًا محوريًا في تقليل الفاقد من محصول الذرة الشامية وتسريع عمليات ما بعد الحصاد، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارع.لافتة الى أن إدارة الإرشاد تواصل جهودها الميدانية لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية السليمة، وتعظيم الاستفادة من المحاصيل، وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية للفدان، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية عرض فيلم تسجيلي استعرض دور الإرشاد الزراعي في الحفاظ على البيئة، وآليات الاستفادة من مخلفات المحاصيل وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة بدلًا من حرقها أو التخلص منها بطرق غير آمنة، إلى جانب استعراض عدد من المزارعين لتجاربهم الناجحة مع «المدارس الحقلية» ودورها في رفع الإنتاجية، والتحول إلى الزراعة النظيفة، وتطبيق نظم الري الحديث وترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ومدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس عادل عيد صابر مدير عام الهندسة الزراعية بالمنيا، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط.

