تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أرسنال وتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي
خط الوسط: رايس، زوبيمندي، إيزي
خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيريس
فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: سار، تشالوبه، هاتو
خط الوسط: كايسيدو، أندريه سانتوس، إنزو فرنانديز
خط الهجوم: نيتو، بالمر، جواو بيدرو.
ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.