أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل أرسنال وتشيلسي المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

آرسنال وتشيلسي
آرسنال وتشيلسي
عبدالله هشام

يستضيف فريق آرسنال منافسه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛ آرسنال يطمح لتثبيت أقدامه في القمة واىحفاظ على آماله في التتويج بالبريميرليج، بينما يأمل تشيلسي في إرباك حسابات الصدارة وإحياء آماله في المنافسة خلال الجولات الحاسمة من الموسم.

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي

وتقام مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: هينكابي – ويليام ساليبا – جابرييل ماجالهايس – تيمبر

الوسط: ديكلان رايس – زوبيميندي – تروسارد

الهجوم: إيزي – بوكايو ساكا – جيوكيريس

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ليفي كولويل – تشالوباه – جوستو

الوسط: أندريا سانتوس – مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز

الهجوم: كول بالمر – نيتو – جواو بيدرو.

ويدخل آرسنال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بعدما حقق 18 فوزًا مقابل 7 تعادلات و3 هزائم فقط، في موسم قوي يؤكد استقرارًا فنيًا واضحًا ورغبة حقيقية في التتويج.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، صاحب المركز الخامس بـ45 نقطة، إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة، بعدما جمع نقاطه من 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 6 خسائر.

