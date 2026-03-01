تشكيل أرسنال وتشيلسي المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال منافسه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛ آرسنال يطمح لتثبيت أقدامه في القمة واىحفاظ على آماله في التتويج بالبريميرليج، بينما يأمل تشيلسي في إرباك حسابات الصدارة وإحياء آماله في المنافسة خلال الجولات الحاسمة من الموسم.

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي

وتقام مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: هينكابي – ويليام ساليبا – جابرييل ماجالهايس – تيمبر

الوسط: ديكلان رايس – زوبيميندي – تروسارد

الهجوم: إيزي – بوكايو ساكا – جيوكيريس

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: ريس جيمس – ليفي كولويل – تشالوباه – جوستو

الوسط: أندريا سانتوس – مويسيس كايسيدو – إنزو فرنانديز

الهجوم: كول بالمر – نيتو – جواو بيدرو.

ويدخل آرسنال اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بعدما حقق 18 فوزًا مقابل 7 تعادلات و3 هزائم فقط، في موسم قوي يؤكد استقرارًا فنيًا واضحًا ورغبة حقيقية في التتويج.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي، صاحب المركز الخامس بـ45 نقطة، إلى تقليص الفارق مع فرق المقدمة، بعدما جمع نقاطه من 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 6 خسائر.