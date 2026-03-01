قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
ديني

ملتقى باب الريان بالجامع الأزهر : الزكاة تحقق التكافل والتماسك الاجتماعي

ملتقى باب الريان.. بالجامع الأزهر
ملتقى باب الريان.. بالجامع الأزهر
إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر، حلقة جديدة من ملتقى "باب الريان" ، الذي يعقد يوميا خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن خطة الجامع الأزهر الدعوية وجاءت حلقة اليوم تحت عنوان : " الزكاة وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي"، وشارك في هذا الملتقى كلا من : الدكتور أحمد مصطفى محرم أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، والشيخ سامي حجاج عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

واستهل الدكتور أحمد محرم، كلمته بالتعريف بمعنى الزكاة وفضلها وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي ، وتحقيق التماسك المجتمعي ، مؤكدا أن الله تعالى جعل العبادات مهذبة للنفوس ومصلحة لما يفسد منها محققة للتقوى ، لافتا إلى أن أمر الله تعالى عباده بإخراج الزكاة جاء من باب تطهير النفس وتهذيبها من الشح ، وأنها تصلح ما في النفوس، ليعلم العبد أن ما في يده ليس ملكا له على الحقيقة ولكنه مستخلفا فيه.

ولفت أستاذ الفقه، إلى أن الله لو أراد أن يغني العباد كلهم لأغناهم لكن جعل منهم الفقير والغني وذلك من أجل البذل والعطاء ، والسعي "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"، مضيفا أن الزكاة جاءت لتحقق هذا النوع من التكافل بين  الناس ، فيعطي الغني مالا للفقير ، وهذا الأمر يأتي من باب الابتلاء أن يقطتع من ماله الذي هو مال الله ثم يعطيه للفقير في امتحان صعب للغني الذي يخرج هذا المال وهو في حاجة له ، وهذا ليس إلا انصياعا لأوامر الله تعالى.

وأشار إلى أن الله وضع مقدارا محددا لهذه الزكاة لا ينقص عنه ، ولكن فمن زاد فبحسابه ، حتى لا يعبث الغني بمقدار الزكاة فيعطي من ماله ما يريد ويمنع ما يريد ، ولكن الصحابة الكرام كانوا إذا أعطوا أغنوا فيعطون الفقراء ما يكفيه ، ويخرجوهم من حالة الضعف والفقر إلى حالة الغنى، فيأتي العام المقبل غنيا يخرج هو الأخر من ماله للفقراء، مضيفا أنه لابد أن تخرج الزكاة لإزالة الضرورة لا إخراجها في الترفيه والسفه، مؤكدا أنه لا يصح أن أخرج زكاة في شراء شاشة تليفزيون ب20 ألفا لعروس يتيمة ولا ثلاجة بمواصفاة خاصة، وإنما تخرج الزكاة لما يزيل الضرر عن الفقير فتخرج الزكاة من جنسها فمن يعمل بالتجارة يخرج من التجارة ومن يعمل في الماشية يخرج ماشية وغير ذلك ، حتى تتحقق الحكمة من إخراج الزكاة.

من جهته ، قال الشيخ سامي حجاج عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام الحنيف شرع الزكاة لكي تصلح الفرد داخل المجتمع ، وجعلها ضامنة حقيقية للفقراء من خلال التكافل الاجتماعي ، موضحا أن الزكاة حتى تحقق التكافل الاجتماعي يجب أن تطهر الإنسان من الأمراض النفسية في نفوس الفقراء والأغنياء ، فجاءة الزكاة لتعالج حب التملك والحسد والغل والعجب والخلود والشح والبخل ، وهذه الأمراض لدى الأغنياء والفقراء ، فتأتي الزكاة لعلاج هذه الأمراض

وأضاف عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة تدرب الأغنياء على العطاء فالبتالي تعالج الشح والبخل، كما أنه عندما يأتي الغني للفقي وإعطائه جزء من ماله للفقير فالبتالي يعالج عند الفقير أمراض الحسد والحقد والبغضاء ، فيدعو الفقير للغني بأن يبارك الله للغني بالبركة في ماله، ومن هنا شرعت الزكاة لعلاج هذه الأمراض من نفوس الأغنياء والفقراء ، وبالتالي يحدث التكافل الاجتماعي ولم نعد نرى فقيرا، موضحا أن شريعة الزكاة لكي تجعل تكافلا اجتماعيا حقيقة فإنها اهتمت بجميع فئات المجتمع ، ولكن اهتمت بشكل أوسع بالفئات الضعيفة وهم الفئات المستحقة للزكاة من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم من أصناف الزكاة الثمانية.

ولفت حجاج، إلى أنه من أجل أن يحدث هناك تكافل فلابد أن يكون هناك توازن في المجتمع ، فجاء الإسلام ليلغي الطبقات فلا يكون هناك طبقات تمتلك القناطير من الذهب والفضة وطبقة لا تمتلك قوت يومهم ، ومن هنا شرع الإسلام الزكاة لكي يؤخذ من الغني فيعطي للفقير وبالتالي تنتهي الطبقية فلا يكون هناك غنيا غنا مفرطا ولا فقيرا معدوما، وهذا الأمر يجعل المجتمع يعيش في تكافل اجتماعي متوازن.

وفي ختام الملتقى، أجاب المحاضرون على تساؤلات الجمهور ، حيث تضمنت عدة أسئلة منها :  زكاة الفطر وكيفية إخراجها؟، وحكم إعطاء الزكاة للاقارب؟، و كيفية حساب زكاة عروض التجارة؟، وحكم فوائد البنوك؟، وكيفية إخراج الزكاة علي الوديعة والفوائد ؟، وهو ما لاقى قبولا واستحسان من جميع الحاضرين.

ملتقى باب الريان الجامع الأزهر الزكاة

