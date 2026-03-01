الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن سلاسل التوريد تعمل بشكل منتظم، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في المملكة آمن ويكفي لفترات طويلة، في إطار الظروف المستجدة في المنطقة.

وأشار يعرب القضاة إلى متابعة الوزارة اليومية لمستويات المخزون من القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان استمرار توفرها في الأسواق دون انقطاع.

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز المخزون وتنويع مصادر الاستيراد، وضبط عمليات تصدير بعض السلع الأساسية لمنع أي تأثير على الأسعار أو توفر المواد التموينية.

وشدد على تكثيف فرق الرقابة جولاتها في المحافظات للتأكد من الالتزام بالأنظمة ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار.

وقال الوزير إن الأسواق تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في ظل المخزون الاستراتيجي الآمن والمستقر.