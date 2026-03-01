الرئيس الإيراني: مجلس القيادة يبدأ عمله و القوات المسلحة ستترك الأعداء في حالة يأس

قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في بيان متلفز إن "مجلس القيادة قد بدأ عمله".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستجعل الأعداء "في حالة يأس".

نشر علي لاريجاني، المسؤول الإيراني رفيع المستوى، اليوم على حسابه في موقع إكس، تحذيراً شديد اللهجة جاء فيه أن إيران ستضرب الولايات المتحدة وإسرائيل بطريقة لم يسبق لهما مواجهتها من قبل.

ويأتي هذا التصريح بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القيادات السياسية والعسكرية في ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة على طهران، في خطوة أشعلت التوترات الإقليمية وأثارت تحذيرات واسعة من تصعيد محتمل.



ولم يوضح لاريجاني طبيعة الرد أو جدول تنفيذه، مكتفياً بالتأكيد على أن أي عمل ضد إيران سيواجه رد فعل قوي وغير مسبوق.

وفي وقت سابق، نشر موقع عبري تقريراً يتضمن ما وصفه بتفاصيل عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال إنها أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القيادات الإيرانية.

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات في البلدين تابعت على مدار فترة تحركات واجتماعات رفيعة المستوى داخل إيران، بانتظار ما اعتبرته “فرصة نادرة” لاستهداف عدد من القادة السياسيين والعسكريين في توقيت واحد، وأشار الموقع إلى أنه تم رصد ثلاثة اجتماعات مهمة كان يتصدرها خامنئي.