رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
أخبار العالم

عراقجي: لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي

عباس عراقجي
عباس عراقجي
هاجر رزق

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية اغتيال قائد الثورة ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا، واصفا الاغتيال بأنه عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عراقجي شدد في مقابلة صحفية على أنه لا يرى أي حدود لدفاع إيران عن نفسها، مشيرا إلى أن هناك عملية دستورية بدأت، وأن المجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور، مؤكدا أن الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماش مع الدستور.

وفيما يتعلق بدول الجوار، أوضح عراقجي أن علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج الفارسي ولا مشاكل لديهم معنا، قائلا: "لا نهاجم جيراننا في دول الخليج الفارسي بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول".

وكشف عراقجي أن إيران بدأت بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها، مشيرا إلى أنه على اتصال مستمر مع نظرائه في المنطقة وأن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون.

وقال: "نعلم أن دول الخليج الفارسي غاضبة من هجماتنا لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فرضت علينا"، مؤكدا أن هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما، وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما.

وأضاف أن إيران طلبت من قواتها المسلحة أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة، مشددا على أنه "لا يمكن لجيراننا أن ينتظروا منا أن نشاهد الهجمات علينا تنطلق من بلدانهم ونبقى صامتين".

واعتبر عراقجي أن "إن كان هدفهم تغيير النظام فهذه مهمة مستحيلة، وغياب القائد أو وفاته لا تعني ذلك"، مؤكدا أن مؤسسات الدولة قائمة ولدينا إجراءات دستورية وربما ترون بعد يوم أو يومين انتخاب قائد أعلى.

ولفت إلى أن إيران لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية خلافا لأمريكا التي هاجمتنا للمرة الثانية أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أنه "إن وجدت محاولة لإنهاء العدوان فعليهم وقف الهجوم وتفسير لماذا فعلوا ذلك وحينها ننظر في التجاوب".

وأكد أن الأمور تعتمد على متى سيتوقف العدوان، قائلا: "لا نتوقع أي شيء من أي أحد ونحن بإمكاننا الدفاع عن أنفسنا".

وكشف أن وحدات الجيش الإيراني الآن مستقلة ومنعزلة وتعمل وفق تعليمات عامة تقدم إليها مسبقا، مؤكدا أنه لا نية لإيران لإغلاق مضيق هرمز حاليا، ولا خطط لفعل أي شيء يعطل الملاحة فيه بهذه المرحلة.

عباس عراقجي اغتيال قائد الثورة دفاع إيران الخليج الوجود الأمريكي

