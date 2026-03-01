الجيش الأمريكي ينفذ غارات جوية على مواقع صواريخ باليستية إيرانية باستخدام قاذفات B2

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.

تأتي العملية في إطار تصعيد التوترات بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الصراع في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت تقارير بتعرّض فرقاطة إيرانية من طراز جماران لنيران القوات الأمريكية مع انطلاق عملية عسكرية أُطلق عليها اسم «الغضب الملحمي»، ما أسفر عن إصابتها بأضرار بالغة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن السفينة تغرق حاليًا في قاع خليج عُمان عند رصيف ميناء تشابهار.

