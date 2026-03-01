محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين

طالب محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، الجماهير بالصبر على الجهاز الفني الحالي بقيادة ييس توروب، متابعا: مش منطقي أن الأهلي يغيّر 4 مدربين في موسمين .

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": لازم ننتظر حتى نهاية الموسم الجاري لأن هذا الطبيعي من إدارة محترفة في الأهلي.



وتحدث مرجان عن إمكانية خوض انتخابات الأهلي ، قائلاً: لا أشغل نفسي بهذا الأمر ..فـ لكل مقام مقال.. وقد أفكر بعد 4 سنوات في خوض انتخابات الأهلي إذا وجدت أن النادي يحتاج إلى جهودي وإذا طلبت الجمعية العمومية دخولي هذا السباق.



