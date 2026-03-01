قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
أخبار البلد

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026، التي أعلنت من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم، ضمن منظومة الحجز المسبق المطبقة على جميع القطارات العاملة بكافة خطوط الشبكة، بهدف تنظيم حركة السفر وتخفيف التكدسات خلال موسم العيد.

 حجز قطارات عيد الفطر 2026

  جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

  توجيهات مشددة لضمان انتظام التشغيل

وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بضرورة تواجد القيادات الميدانية على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة القطارات، مع الإشراف المباشر على غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية.

وشدد على تكثيف أعمال الصيانة والفحص الفني للقطارات قبل خروجها إلى التشغيل، والتأكد من جاهزيتها الفنية الكاملة، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل العربات، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة لجمهور الركاب خلال فترة الذروة.

  جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

حددت الهيئة مواعيد الحجز وفقا للجدول التالي:

تذاكر الأحد 15 مارس: بدء الحجز من 1 مارس 2026
تذاكر الإثنين 16 مارس: بدء الحجز من 2 مارس 2026
تذاكر الثلاثاء 17 مارس: بدء الحجز من 3 مارس 2026
تذاكر الأربعاء 18 مارس: بدء الحجز من 4 مارس 2026
تذاكر الخميس 19 مارس: بدء الحجز من 5 مارس 2026
تذاكر الجمعة 20 مارس: بدء الحجز من 6 مارس 2026

وأكدت الهيئة أن الحجز من شبابيك التذاكر يقتصر على أربعة مقاعد فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك لضمان عدالة توزيع التذاكر وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسافرين.

  جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

  7 وسائل متنوعة لحجز التذاكر

وفرت الهيئة عدة قنوات لحجز التذاكر لتيسير الخدمة على المواطنين، تشمل:

شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية
الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة
تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways» عبر متجري Play Store وApp Store
وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة
الخدمة الصوتية عبر 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الخط الأرضي
مكاتب المدينة (34 مكتبا خارج المحطات على مستوى الجمهورية)
ماكينات الحجز الذاتي TVM بالمحطات الرئيسية

  جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

وأكدت الهيئة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة إجازة عيد الفطر، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام التشغيل، وانسيابية حركة القطارات، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والراحة للركاب.

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

