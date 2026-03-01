جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026، التي أعلنت من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من اليوم، ضمن منظومة الحجز المسبق المطبقة على جميع القطارات العاملة بكافة خطوط الشبكة، بهدف تنظيم حركة السفر وتخفيف التكدسات خلال موسم العيد.

حجز قطارات عيد الفطر 2026

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

توجيهات مشددة لضمان انتظام التشغيل

وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، بضرورة تواجد القيادات الميدانية على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة القطارات، مع الإشراف المباشر على غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية.

وشدد على تكثيف أعمال الصيانة والفحص الفني للقطارات قبل خروجها إلى التشغيل، والتأكد من جاهزيتها الفنية الكاملة، إلى جانب رفع مستوى النظافة داخل العربات، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة لجمهور الركاب خلال فترة الذروة.

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

حددت الهيئة مواعيد الحجز وفقا للجدول التالي:

تذاكر الأحد 15 مارس: بدء الحجز من 1 مارس 2026

تذاكر الإثنين 16 مارس: بدء الحجز من 2 مارس 2026

تذاكر الثلاثاء 17 مارس: بدء الحجز من 3 مارس 2026

تذاكر الأربعاء 18 مارس: بدء الحجز من 4 مارس 2026

تذاكر الخميس 19 مارس: بدء الحجز من 5 مارس 2026

تذاكر الجمعة 20 مارس: بدء الحجز من 6 مارس 2026

وأكدت الهيئة أن الحجز من شبابيك التذاكر يقتصر على أربعة مقاعد فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك لضمان عدالة توزيع التذاكر وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسافرين.

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

7 وسائل متنوعة لحجز التذاكر

وفرت الهيئة عدة قنوات لحجز التذاكر لتيسير الخدمة على المواطنين، تشمل:

شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة

تطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways» عبر متجري Play Store وApp Store

وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة

الخدمة الصوتية عبر 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الخط الأرضي

مكاتب المدينة (34 مكتبا خارج المحطات على مستوى الجمهورية)

ماكينات الحجز الذاتي TVM بالمحطات الرئيسية

جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026

وأكدت الهيئة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة إجازة عيد الفطر، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام التشغيل، وانسيابية حركة القطارات، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والراحة للركاب.