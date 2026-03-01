آسر ياسين ينفصل عن دينا الشربيني بفويس نوت في اتنين غيرنا

شهدت الحلقة 12من مسلسل اتنين غيرنا مفاجأة غير متوقعة بالمرة، حيث انفصل دكتور حسن (آسر ياسين) عن الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) بفويس نوت، أرسلها لها مباشرةً بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور، في الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن تستمر قصة الحب الحالمة بين الاثنين، لكن هذا لم يحدث.

ما حدث هو أن عودة نادية (هنادي مهنا) طليقة حسن من الخارج بصحبة ابنهما، أدى إلى الكثير من التوتر والمشاعر المرتبكة، حيث عبرت نادية عن رغبتها في العودة إلى حسن مرة أخرى ليعيش ابنهما وسطهما، وهو ما اقتنع به حسن في النهاية، لينفصل عن نور، بالرغم من أنه كان للتو قد قابل والدة نور وكانت الأجواء بينهما مبشرة.

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.