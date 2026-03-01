بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الأزهر يقرر يصرف 500 جنيه لهؤلاء

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف على بيت الزكاة والصدقات ورئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم وإدخال البهجة على قلوبهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



بدء الصرف اليوم الأحد 1 مارس 2026

أعلن بيت الزكاة والصدقات في بيان رسمي اليوم الأحد، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2026، متضمنة منحة عيد الفطر، وذلك لمساعدة هؤلاء المستحقين على مواجهة أعباء الحياة اليومية.





وتبدأ عملية الصرف من اليوم الأحد، عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بكل سهولة ويسر.

برنامج «سند».. مد يد العون للفقراء والمحتاجين

أوضح البيت أن صرف الإعانة الشهرية يندرج ضمن برنامج «سند»، الذي يهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقات حياتهم وأعبائها.

كما يقدم البرنامج مساعدات متنوعة تشمل:

دعم غير القادرين والأرامل.

رعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

كفالة الأيتام.

تيسير الزواج للأسر الفقيرة.

تقديم علاج للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد الدور الاجتماعي والإنساني الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات، في إدخال السرور على قلوب الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة فرص أفضل لهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك بكرامة وطمأنينة.



رسالة واضحة من الأزهر

تعكس هذه الخطوة حرص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على دعم الفقراء والمحتاجين، وإدخال البهجة على أسرهم، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يحث على التعاون والتكافل الاجتماعي، لا سيما في المناسبات الدينية الكبرى مثل عيد الفطر المبارك.



في سياق اخر ، افتتح أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، فعاليَّات الأسبوع التاسع عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدعوة في جامعة الأزهر تحت عنوان: (انتصارات العاشر من رمضان واستشراف المستقبل)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور أ.د سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر، وأ.د جمال الهوَّاري، عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، ونخبة مِنَ العلماء والأساتذة والباحثين والطلَّاب.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد الجندي، إنَّ رمضان شهر تشحذ فيه الهمم، وتستنهض فيه الطاقات، وقد شهد تاريخ الأمَّة فيه أعظم الانتصارات، ومنها: نصر العاشر من رمضان، الذي أثبت أن الصيام يقوي الإرادة ولا يضعفها.

وأكَّد الدكتور الجندي أنَّ العاشر من رمضان كان انتصار أمَّة كاملة؛ الجندي الذي ضحى، والأم التي صبرت، والشعب الذي تحمَّل، والقائد الذي خطَّط، كما أن اختيار شهر رمضان توقيتًا للمعركة لم يكُن صدفة، إذ يربِّي الصبر، ويضبط النفْس ويعلِّم الثبات تحت الضغط، وهي صفات تصنع النصر؛ لذلك كان قال الإمام أبو حامد الغزالي: «مَن ملك شهوته ملك قوَّته»، كما أن روح الإيمان والتكبير والارتباط بالله كانت القاسم المشترك بين (بدر) والعاشر من رمضان.



