بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم

وجَّه الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري؛ لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم وإدخال السرور عليهم قبل عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 1 من مارس 2026م، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2026م، متضمنة منحة عيد الفطر، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة.. ويبدأ صرف الإعانة الشهرية مع المنحة اليوم الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج «سند» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.