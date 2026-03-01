برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بمثابة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار" مسعود " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له الدور الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد عضو النواب على ضرورة تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية، كالسياحة والاتصالات الى جانب الصناعة، وذلك لخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.