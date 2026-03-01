وزير الأوقاف يتلقى رسالة تهنئة من الفاتيكان بمناسبة شهر رمضان وقرب عيد الفطر

تلقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - رسالة تهنئة من دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأعربت الدائرة في رسالتها عن خالص التهاني بهذه المناسبة المباركة، مؤكدة أهمية مواصلة مسارات الحوار والتعاون المشترك بين أتباع الأديان، وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بما يسهم في ترسيخ السلم العالمي وخدمة القضايا الإنسانية.

من جانبه، ثمَّن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن التواصل البنّاء بين المؤسسات الدينية يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية الحوار في عالم يشهد تحديات متسارعة، ويعزز الجهود الرامية إلى نشر قيم الرحمة والتعايش والتعاون بين الشعوب.