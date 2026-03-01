الدفاع الإماراتية: نتعامل مع مسيرات إيرانية تستهدف قاعدة السلام في أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف استراتيجي في «قاعدة السلام» البحرية في أبوظبي، إثر هجوم نفذته طائرتان مسيرتان تُعتقد أنهما إيرانيتان، ما أسفر عن اندلاع حريق في مستودع للمعدات والمواد العامة دون تسجيل خسائر بشرية



وقال الوزارة في بيان رسمي أن فرق الدفاع الإماراتية تولت التعامل مع الحادث والسيطرة عليه بشكل كامل، مؤكدة جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاعتداء، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها وشعبها.

وقال البيان: وقع الاستهداف عبر طائرتين مسيرتين مجهزتين بأسلحة، أطلقتهما جهات يُعتقد أنها مرتبطة بإيران، باتجاه مستودع تابع لقاعدة السلام البحرية في أبوظبي. وأدى الاستهداف إلى اندلاع حريق في حاويتين للمعدات والمواد العامة المخزنة، إلا أن الفرق المختصة تمكنت من إخماد الحريق سريعاً دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن سلامة المواطنين والمقيمين في الدولة تمثل أولوية مطلقة، وأنها تعمل على اتخاذ أعلى مستويات التأهب والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية. كما حثت البيان الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.



ويُعد هذا الحادث من أحدث الأحداث في سلسلة من التوترات الأمنية في منطقة الخليج، التي تشهد تصاعداً في توترات بين دول المنطقة وإيران، على خلفية صراعات نفوذ وإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية. وقد سبق أن اتهمت دول خليجية، من بينها الإمارات، أطرافاً إيرانية بالوقوف خلف هجمات مماثلة على أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة، ما دفع هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والعملياتية لحماية أمنها القومي.



وتُعد قاعدة السلام من المنشآت الحيوية، كونها تُستخدم لأغراض لوجستية استراتيجية وتخزين المواد والاحتياجات اللوجستية، الأمر الذي يجعلها هدفًا محتملاً في أي تصعيد أمني. وقد عبرت القيادة الإماراتية في مناسبات سابقة عن تصميمها على حماية البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون الأمني مع شركائها لضمان الاستقرار الإقليمي.