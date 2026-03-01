قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، وقع غرامة مالية علي لاعبي الفريق بعد التعادل أمام زد في الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" خاص.. غرامات مالية ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام نادي زد"

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي امام زد اف سى بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.