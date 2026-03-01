جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. تفاصيل هامة للطلاب

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. يبحث عنه طلاب صفوف النقل في المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

جدول امتحانات شهر مارس 2026

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات شهر مارس 2026 في أي مدرسة في مصر

جدول امتحانات شهر مارس 2026 من المقرر أن يتم إعلانه في بيانات رسمية على صفحات المدارس والمديريات والإدارات التعليمية على فيس بوك قريباً .

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. موعد امتحانات شهر مارس 2026

وقبل إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد امتحانات شهر مارس 2026

موعد امتحانات شهر مارس 2026 بحسب ما ذكرته الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المفترض أن يكون من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك

أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026

مواعيد الامتحانات في الترم الثاني 2026

مواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.