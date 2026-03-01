قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
أخبار البلد

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. تفاصيل هامة للطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. يبحث عنه طلاب صفوف النقل في المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

جدول امتحانات شهر مارس 2026

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات شهر مارس 2026 في أي مدرسة في مصر 

جدول امتحانات شهر مارس 2026 من المقرر أن يتم إعلانه في بيانات رسمية على صفحات المدارس والمديريات والإدارات التعليمية على فيس بوك قريباً .

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. موعد امتحانات شهر مارس 2026

وقبل إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد امتحانات شهر مارس 2026

موعد امتحانات شهر مارس 2026 بحسب ما ذكرته  الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المفترض أن يكون من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك

أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 

مواعيد الامتحانات في الترم الثاني 2026

مواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.

