حوادث

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية
تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

كشف المحامي أحمد الطوخي تفاصيل عودة الطفلة لينا لأحضان والدتها الكندية بعد اختطاها لمدة 6 أشهر.

 أكد المحامي أن والدة الطفلة لينا ووالدها تزوجا منذ عدة سنوات فالأم كندية وحاصلة على الجنسية الفرنسية والمصرية والأب مصري كندي واتفقا على الزواج على أن يكون مسكن الزوجية في فرنسا وبعد انجاب طفلتهما لينا قررا العيش في كندا وبعد فترة طلبت الزوجة العودة مرة أخري لفرنسا لكن الزوج رفض وقرر العودة لمصر . 

عودة الطفلة لينا لوالدتها 

تفاصيل عودة الطفلة لينا 

وقام الأب باصطحاب طفلته لينا والعودة لمصر وقام باستخراج جواز سفر بدل فاقد لطفلته لينا والعيش في مصر 

وتابع المحامي أحمد الطوخي : أقامت الأم في كندا دعوي حضانة وحصلت على حكم بحبس الأب وخلال تواجده في مصر أقام العديد من الدعوى أمام محكمة الأسرة وبعدها حضرت الأم للقاهرة وأقامت دعوي منع طفلتها من السفر وضمها لحضانتها وحصلت علي أحكام لصالحها من المحامي العام لنيابات طنطا لشئون الاسرة الخاصة بالأجانب .

وتابع أحمد الطوخي ومحمد خالد المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنهما حصلا علي  حكم بحبس الأب 6 أشهر . 

وكانت والدة الطفلة لينا اتهمت زوجها بخطف طفلتهما من كندا والتزوير وكان والد الطفلة لينا خطف طفلته في نوفمبر 2025 وهرب بها إلى مصر دون علم أو موافقة والدتها بعد تزوير الأوراق الرسمية لاستخراج جواز سفر مصري لها مخالفا لحكم المحكمة الكندية الذي يمنعه من مغادرة مقاطعة تورونتو محل إقامتهما.

وبعد صدور أحكام ضده نفذت الأجهزة الأمنية الأحكام بتسليم الطفلة لينا لوالدتها وضمها لحضانتها وكذلك رفض دعوي التدخل من عمة الطفلة بضمها لحضانتها والقاء القبض على والد الطفلة لتنفيذ حكم الحبس 6 أشهر  

وكانت الأجهزة الأمنية ورود لها بلاغ من أحد المواطنين، اشتبه في وجود طفلة تحمل ملامح أجنبية وتتحدث باللغة الإنجليزية تم القاء القبض على الاب وإعادة الطفلة لوالدتها 

قضايا محكمة الاسرة محكمة الاسرة قضايا الاسرة

