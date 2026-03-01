رد فعل صادم من بن شرقي بعد قرار تغييره في مباراة الأهلي وزد

شهدت مباراة الأهلي وزد، رد فعل غاضب من المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأحمر، بعد قرار ييس توروب، المدير الفني، بخروجه من المباراة، ونزول أحمد سيد زيزو بدلا منه.

وجاء خروج «بن شرقي»، برؤية فنية للمدرب الدنماركي ييس توروب، وهو ما أغضب اللاعب؛ إذ كان يرى أنه يستحق الاستمرار لنهاية المباراة.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل مع ام زد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.