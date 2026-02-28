الشرع يؤكد لولي العهد السعودي وقوف سوريا إلى جانب المملكة

أجرى الرئيس السورى أحمد الشرع، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القصف الإيراني وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السورية بأن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى حول سبل احتواء التصعيد الراهن، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وأكد الشرع خلال الاتصال حرص سوريا على دعم مسيرة التضامن العربي وتعزيز آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على وقوف الجمهورية العربية السورية إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأضاف أن سوريا ترفض كافة أشكال التصعيد التي من شأنها زعزعة أمن المنطقة، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لموقف سوريا الداعم، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.